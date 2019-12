Eduardo Bolsonaro retorna à liderança do PSL na Câmara

O deputado federal Eduardo Bolsonaro retornou ao posto de líder do PSL na Câmara dos Deputados, substituindo a deputada Joice Hasselmann, que havia assumido a função há menos de uma semana. Ambos são da bancada paulista do partido e trocam ataques entre si há meses.

A decisão de trocar novamente a liderança da sigla partiu de petição de parte dos parlamentares do partido. Ainda na noite desta segunda, a troca apareceu nos registros da Casa.

Lista para mudança da liderança do PSL entregue agora há pouco na secretaria da mesa. 28 deputados assinamos para que @BolsonaroSP retorne a seu posto de líder. Estamos aguardando a conferência das assinaturas e o despacho do Presidente @RodrigoMaia pic.twitter.com/Fmr80q4qxC — Bia Kicis (@Biakicis) December 16, 2019

Eduardo e Joice se encontram em lados distintos do PSL, partido rachado entre apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, pai de Eduardo, e aliados do presidente da sigla, Luciano Bivar. Diante da crise constante, no último mês Jair Bolsonaro anunciou a criação de um novo partido: Aliança pelo Brasil, que ainda passa pelo processo de formalização.

No início de dezembro, em depoimento à CPI das Fake News, Joice acusou Eduardo de estar amplamente envolvido na disseminação de notícias falsas, em mais um episódio de acusação mútua entre os dois.

Ao reassumir o cargo, Eduardo se pronunciou no Twitter e provocou Joice, a quem chama de “Choice” nas postagens.

Choice líder (parte 1):
-Proibiu dep. Guiga Peixoto e Cel. Armando de usar a estrutura do partido.
-Exonerou funcionários indicados, ou suspeitos de terem sido indicados, por parlamentares que não assinaram a lista dela. Pobres coitados vão passar o natal desempregados. — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) December 16, 2019

Choice líder (parte 2):
-Ao exonerar funcionários do PSL, para botar seus indicados, ela proibiu que avisassem-os que seriam demitidos.
-Determinou aos funcionários da liderança do PSL que não atendessem os deputados bolsonaristas. — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) December 16, 2019