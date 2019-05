Provocado pelo deputado federal Paulo Pimenta (PT), Eduardo Bolsonaro (PSL) usou o Twitter para explicar uma ‘dica’ que deu a uma participante do game show Mega Senha, apresentado por Marcelo de Carvalho, na RedeTV!. Em uma das rodadas do jogo, exibido na noite de sábado 18, o filho de Jair Bolsonaro usou a dica ‘Lula’ para a palavra secreta ‘livre’.

“Até o Eduardo Bolsonaro quer Lula livre. Eles não escondem que essa luta está na boca do povo”, tuitou Pimenta. O Zero Três, então, respondeu: “Negativo. O fato da participante desconhecer a expressão ‘Lula Livre’ demonstra que a campanha não chegou aos ouvidos da audiência popular do programa. Além disso, minha tentativa mostra que minha vontade em ajudá-la está acima de questões partidárias, coisa que a ‘petêzada’ jamais faria.”

No tuíte seguinte, Eduardo continuou a tratar do assunto: “Como todo bom esquerdista que deturpa tudo em favor da sua causa o deputado ainda diz que quero o Lula livre, meu Deus! Desde quando defendo ladrão solto? Sempre trabalhei pelo oposto disso.”