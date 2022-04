Eduardo Bolsonaro critica Luciano Huck, mas toma invertida

No domingo, 10, enquanto apresentava seu programa, Luciano Huck fez questão de reservar um momento para prestar solidariedade à Miriam Leitão.

Na última semana, a jornalista foi atacada por Eduardo Bolsonaro, que debochou das torturas que ela sofreu durante a ditadura militar e insinuou que poderia se tratar de uma invenção. “Ainda com pena da cobra”, escreveu o 03 em seu perfil do Twitter, referindo-se ao episódio em que Miriam foi colocada nua em um quarto escuro junto com uma jiboia.

Sem citar o filho do presidente, Huck expressou sua revolta com o caso. “Miriam Leitão essa semana foi covardemente atacada nas redes, uma mulher que foi torturada grávida e tem gente que tem coragem de debochar”, disse. Eduardo, então, respondeu à “indireta” nesta segunda-feira, 11, e chamou o global de “insensível”.

E eu me solidarizo com todos os inocentes que morreram nas mãos de bandidos em latrocínios, assassinatos ou tortura, sem ter sequer a chance de se defender. Isto graças a política desarmamentista apoiada por Huck, que só anda com seguranças armados. A sua insensibilidade mata. pic.twitter.com/0Xf0Q4TgfW — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) April 11, 2022

A reação do público, no entanto, não foi como deputado esperava. Em vez de receber as típicas mensagens de apoio de seu “clã” virtual, os comentários questionam o envolvimento de Eduardo com uma emenda suspeita de fraude. Veja:

Banana, pq tu destinou R$ 1 MILHÃO em emenda para realização de um evento de surfe por uma empresa que não faz esse tipo de evento? Além disso pq a emenda foi aprovada às 23h34 de 31 de dezembro de 2021 mesmo com parecer negativo do Ministério da Cidadania? pic.twitter.com/O7VBJU8ETo — meu casa, safoda eles (@Lh44v) April 11, 2022