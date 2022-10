Eduardo Bolsonaro abre treinamento sobre conservadorismo

Atualizado em 5 out 2022, 12h40 - Publicado em 5 out 2022, 11h15

Por Gustavo Silva Atualizado em 5 out 2022, 12h40 - Publicado em 5 out 2022, 11h15

“Nós precisamos nos estruturar para vencer a esquerda”, afirma Eduardo Bolsonaro (PL) em vídeo de apresentação do curso sobre pensamento conservador, que lança nesta quarta-feira, 5. A proposta é treinar conservadores “para vencer uma batalha cultural contra os esquerdistas mentirosos”. Reeleito por São Paulo, ele afirma que a direita brasileira precisa se articular na argumentação. O “Prepara Brasil” é um treinamento montado no meio do ano e que vai inaugurar nova turma neste mês, durante a campanha para o segundo turno à Presidência, para “reverter narrativas mentirosas das ideologias da esquerda”, explica o filho do atual presidente.

+ A rede de negócios por trás da pregação conservadora de Eduardo Bolsonaro

Para ter acesso às aulas, o interessado precisa desembolsar 200 reais para aprender sobre feminismo, eleições, ideologia de gênero e racismo, com a participação, entre outros, de Damares Alves, Ricardo Salles e Mário Frias, políticos que já participaram do governo de Jair Bolsonaro, e foram eleitos para o Congresso. O deputado afirma que será como uma “universidade conservadora”. Em agosto deste ano, Eduardo Bolsonaro declarou ao Tribunal Superior Eleitoral que havia ganho 600 000 reais com a venda de cursos na internet, sem a especificação do nome do treinamento.