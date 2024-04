Edinho Silva desponta como favorito a comandar o PT em 2025

Prefeito de Araraquara (SP) pela quarta-vez e ex-ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social no governo de Dilma Rousseff, Edinho Silva desponta como o mais forte candidato para substituir a deputada Gleisi Hoffmann na presidência do PT. A eleição será em março de 2025, mas já são intensas as articulações dentro do partido para a escolha do sucessor da parlamentar. Incomodados com a atual gestão, grupos dentro da legenda avaliam a necessidade de se ter no cargo um político de perfil mais conciliador.

As discussões sobre as eleições para a escolha do novo presidente do PT começaram no ano passado. Como mostra VEJA esta semana, ao atacar adversários, defender ideias estapafúrdias e elogiar ditaduras, Gleisi, segundo alguns militantes, acaba sabotando as tentativas de Lula de se aproximar de setores refratários ao governo.

Leia também: Presidente do PT amplia ruídos e mina plano de Lula para reduzir rejeição

Entre os nomes cotados, o de Edinho Silva é o que desponta como favorito. Os defensores da candidatura do atual prefeito, cujo mandato termina em dezembro, destacam que ele representaria a retomada do diálogo do governo Lula com todas as frentes políticas, de todos os partidos. “Eu diria que o Edinho é mais amplo, tem moderação, conversa com todo mundo, com todos os setores, com empresários, com trabalhadores, com o agronegócio, com os sem-terra. O momento é de conciliação”, diz o senador Paulo Paim (PT-RS).

Edinho foi uma das estrelas da Conferência Nacional do PT no fim do ano passado, quando compartilhou com centenas de filiados as experiências da gestão de Araraquara. O PT já chegou a administrar 630 prefeituras antes da Operação Lava-Jato e hoje comanda apenas 183.

Continua após a publicidade

O prefeito já deu uma demonstração pública de sua capacidade de conciliação, ao sair em defesa da volta de Marta Suplicy ao PT, no momento em que ela era bombardeada pelos próprios petistas. “Quero desejar as boas-vindas para a companheira Marta Suplicy na sua volta para o PT. Ela tem história e legado, cumprirá papel fundamental nas eleições de 2024”, escreveu Edinho em suas redes sociais.

A diferença de comportamento entre Edinho e Gleisi é abissal. Um exemplo que os petistas mais moderados gostam de citar: enquanto a deputada ataca Tarcísio de Freitas em suas redes sociais, o prefeito defende o diálogo com o governador de São Paulo.

Já em plena campanha, Edinho tem ido a Brasília conversar com o presidente Lula e com os principais ministros do governo.