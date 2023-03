Edegar Pretto está mais perto de assumir presidência da Conab

Na segunda-feira, 13, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) substituiu os membros do Conselho de Administração (Consad) da empresa por pessoas indicadas pelo governo petista. Ato contínuo, o órgão destituiu o atual presidente da estatal, Guilherme Ribeiro, e indicou Silvio Porto para o lugar dele.

O novo presidente já ocupou o cargo de diretor de Política Agrícola e Informações da Conab. Em 2013, ele foi conduzido coercitivamente pela Polícia Federal (PF) para depor num inquérito que investigava desvio de verbas do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Mas ele é apenas interino.

Em sua última edição, VEJA mostrou a situação insólita vivida pela Conab. Formalmente, a empresa tinha um presidente de direito, Guilherme Ribeiro, e outro de fato, o ex-deputado Edegar Pretto (PT), indicado por Lula, mas impedido de tomar posse por não atender aos requisitos exigidos aos postulantes ao cargo.

Era exigido, por exemplo, que o candidato tivesse pós-graduação em uma área técnica afim ou cinco anos de experiência em cargo de chefia em uma companhia de grande porte. Para evitar o aparelhamento político, a lei das estatais ainda estabelece que o indicado não pode ter participado de campanhas eleitorais nos últimos três anos. Pretto não tem pós-graduação, não tem experiência em chefia e disputou as últimas eleições. O governo, porém, está dando um jeitinho.

O novo conselho da Conab alterou o estatuto e amenizou as regras. Com as mudanças, os candidatos devem ter pós-graduação ou cinco anos de experiência não mais como chefe, mas como comissionado em algum cargo público. Pretto foi assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Resolvido. Agora, fica faltando apenas encontrar uma forma de driblar também a Lei das Estatais para o petista assumir em definitivo o posto de presidente da empresa.