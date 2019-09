Dodge pede investigação federal do caso Marielle e denuncia conselheiro

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que conclui nesta terça-feira 17 o seu mandato de dois anos no comando do Ministério Público Federal, anunciou em entrevista coletiva o pedido de federalização da investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, e denunciou Domingos Brazão, conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, como responsável por impedir o andamento da investigação.

Caso o pedido de federalização seja aceito pelo STJ, caberá à Justiça Federal, e não mais ao Judiciário local, o julgamento do caso. No mesmo pedido de deslocamento da competência para julgamento, Dodge apresentou pedido de abertura de um novo inquérito contra suspeitos que teriam participado de uma “encenação de investigação” para conduzir a apuração a falsos mandantes e esconder a verdadeira autoria dos assassinatos.

O pedido foi feito após a procuradora analisar a tentativa de obstrução das investigações. Durante o processo de análise da federalização do caso, uma cópia da investigação que estava em andamento na Justiça do Rio foi solicitada pela procuradora, mas o compartilhamento de informações foi rejeitado pelo juiz responsável pelo caso.

Na semana passada, VEJA deu detalhes exclusivos do inquérito da Polícia Federal que apurou tentativas de obstrução das investigações do crime: uma trama criada por um casal formado por um miliciano e por sua namorada para desviar o foco da polícia para apurar os verdadeiros mandantes. Também há a informação de que, às vésperas do fim de seu mandato, Dodge se baseou em uma falsa premissa para solicitar acesso à íntegra do material.

A família de Marielle Franco é contra a transferência da investigação para âmbito federal. Nesta segunda-feira 17, o pai e a mãe da vereadora, Antônio Francisco e Marinete da Silva, além da viúva do motorista Anderson Gomes, Agatha Reis, estiveram na sede do Ministério Público do Rio onde conversaram com o procurador-geral de Justiça, Eduardo Gussem. Segundo ele “a federalização do caso poderá recomeçar o processo do zero, além de abrir a possibilidade de os que já forem presos acabarem em liberdade”. Em março deste ano, uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil prendeu Ronnie Lessa, apontado como autor dos disparos que tiraram a vida da vereadora e do motorista, e Élcio Vieira de Queiroz, denunciado por ter dirigido o carro usado no crime.

(Com Estadão Conteúdo e Agência Brasil)