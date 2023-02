Do Val relatou ordem direta de Bolsonaro para gravar Moraes; ouça áudio

O senador Marcos do Val concedeu duas entrevistas a VEJA. Em ambas, revelou a existência do plano para prender o ministro Alexandre Moraes, anular as eleições e impedir a posse de Lula. O parlamentar também confirmou nas duas entrevistas que ouviu os detalhes da trama diretamente da boca do ex-presidente da República, durante uma reunião no Palácio do Alvorada. A operação clandestina, segundo ele, teria o apoio técnico do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI). Ouça o áudio:

VEJA: De que forma o Bolsonaro falava?

DO VAL: Naturalmente. Igual tava falando comigo. Naturalmente. Ele não entende… Ele é sem noção das consequências.

VEJA: Ele chegou a usar para o senhor, falar para o senhor gravar?

DO VAL: Disse, sim. Que o GSI ia me dar o equipamento para poder montar para gravar. Aí eu falei assim, quando eu falei que ‘mas não vai ser aceito’. ‘Não, o GSI já tá avisado’. Quer dizer, já tinha validado a fala comigo. ‘Eles vão te equipar, botar o equipamento de escuta, de gravação e a sua missão é marcar com o Alexandre e conduzir o assunto até a hora que ele falar que ele, que ele avançou, extrapolou a Constituição, alguma coisa nesse sentido.’ Aí ele falou ‘ó, eu derrubo, eu anulo a eleição, o Lula não toma posse, eu continuo na Presidência e prendo o Alexandre de Moraes por conta da fala dele, que ele teria’.

