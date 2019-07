DJ diz que foi hackeado por Delgatti e que ele era simpatizante do PT

Um dos quatro presos na Operação Spoofing, o DJ Gustavo Elias Santos relatou em depoimento à Polícia Federal que também foi hackeado pelo amigo Walter Delgatti Neto, a quem conhece há onze anos. Segundo Santos, Delgatti lhe contou que ele invadiu as conversas do ministro da Justiça, Sergio Moro, e, “para se vangloriar”, compartilhou o link de matérias jornalísticas sobre o assunto. O depoimento na íntegra foi divulgado pelo portal G1 neste sábado.

O DJ, que disse ser empresário investidor de “várias carteiras” de criptomoedas, também contou à PF que Delgatti era “simpatizante” do Partido dos Trabalhadores, e que pretendia vender o conteúdo para integrantes da sigla. Ele, no entanto, afirmou não saber se houve algum tipo de pagamento por isso.

Também em depoimento à PF, Walter Delgatti admitiu ter invadido as contas autoridades da República no aplicativo Telegram, mas que “nunca recebeu qualquer valor, quantia ou vantagem” por ter entregue o material com diálogos ao jornalista Glenn Greenwald, editor do site The Intercept Brasil. Quem intermediou o contato com ele e o jornalista americano foi a ex-deputada federal Manuela D’Ávila (PCdoB), cujo contato foi obtido na agenda da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) no Telegram, a qual ele também disse ter invadido.

O DJ deixou claro que não teve nenhuma relação com os hackeamentos. Que, inclusive, alertou Delgatti de que isso poderia “dar problema”, tendo em vista a repercussão do caso. A PF estima que pelo menos 1000 pessoas tiveram contas invadidas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, o procurador da República Deltan Dallagnol, a deputada Joice Hasselmann, líder do governo no Congresso, e o ministro da Economia, Paulo Guedes.