“Dilminha” e “Lulinha”: os carros-chefe da “Bonecos Estranhos”

Filho do presidente Lula, Luiz Claudio Lula da Silva publicou nas redes sociais a foto de um presente que ele e a namorada ganharam nesta semana: a “Dilminha” — um boneco de brinquedo feito em homenagem à ex-presidente Dilma Rousseff.

O brinquedo é de uma marca chamada “Bonecos Estranhos”, criada por Sara Pontes, uma jornalista de 33 anos, que teve a ideia de produzir as miniaturas durante a pandemia. Os negócios dispararam na campanha presidencial de 2022, quando ela decidiu lançar também uma réplica do então candidato Lula.

“No lado de Bolsonaro, o pessoal é muito presente na rede social. E eu sabia que meu produto poderia povoar as redes sociais de uma forma muito divertida. E bombou mesmo”, diz Sara. Boa parte do seu negócio, conta a empresária, se sustenta com a venda dos bonecos fabricados em homenagem aos petistas. O perfil da “Bonecos Estranhos” no Instagram tem mais de 20 mil seguidores.

Um exemplar do “Lulinha” chegou às mãos do próprio presidente da República. O sucesso foi tanto que a jornalista hoje se dedica exclusivamente ao negócio. Ela produz 100 bonecos por mês, que são vendidos, em média, a 70 reais cada. “Sou eu quem faço tudo. Compro o material, modelo os bonecos e pinto todos eles à mão”, disse.