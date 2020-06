Desembargador revoga prisões da Operação Fiat Lux

O desembargador Antônio Ivan Athié, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), revogou as prisões decretadas nesta quinta-feira pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. O ex-ministro de Minas e Energia Silas Rondeau foi alvo de um dos mandados de prisão da Operação Fiat Lux, desdobramento da Lava-Jato fluminense, que apura desvios na estatal Eletronuclear. Rondeau, porém, não chegou a ser preso.

Athié atendeu ao pedido de habeas corpus de Ana Cristina da Silva Toniolo, presa temporariamente (por dias) na operação de hoje. Ana é filha do almirante da reserva Othon Luiz Pinheiro da Silva, ex-presidente da Eletronuclear, condenado por corrupção nas obras da usina nuclear Angra 3.

Segundo o desembargador, os termos em que as prisões foram decretadas por Bretas violam “o princípio constitucional da não auto incriminação e da presunção de inocência”. A decisão se estendeu a todos os doze alvos de prisão, entre eles, o ex-deputado federal Aníbal Ferreira Gomes (DEM).