“Desconvidado” em 2023, ministro é convidado para Agrishow deste ano

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD-MT), confirmou sua presença na Agrishow, uma das maiores feiras do agronegócio no Brasil, prevista para acontecer no final de abril em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A participação de Fávaro guarda um simbolismo, porque, na edição do ano passado, o ministro acabou sendo “desconvidado” de última hora pelos organizadores do evento, em razão da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro – a quem boa parte do setor tem mais simpatia. Na tentativa de contornar o mal-estar resultante desse episódio, o prefeito da cidade, Duarte Nogueira (PSDB-SP), foi a Brasília convidar Fávaro pessoalmente.

“Isso foi um gesto de harmonia, uma garantia de que ele será muito bem recebido na feira”, disse Nogueira, após o encontro realizado no gabinete do ministro. Do lado de Fávaro, o desconvite do ano passado, o que tudo indica, também está superado. O ministro já anunciou nas redes sociais a confirmação de sua presença no evento. “Neste ano estaremos lá, em dobro, com o governo do presidente @lulaoficial , na abertura da Agrishow em Ribeirão Preto”, escreveu.

Em 2023, o “desconvite” fez com que o Banco do Brasil anunciasse a retirada do patrocínio da Agrishow. Na época, a avaliação de integrantes do governo Lula foi de que a atitude da organização da feira tinha sido uma “descortesia”. Hoje, segundo o prefeito de Ribeirão Preto, tudo foi superado.

Duarte garantiu que o ministro de Lula não será alvo de protestos no evento. “O clima de maior tensão, de maior polarização, já passou. As diferenças ideológicas em torno de algumas pessoas podem até se manter. Mas aquela mais acirrada está circunscrita a um número bem menor do que antes”, avaliou o prefeito.

Possível presença de Alckmin

Questionado sobre a presença de Lula, Nogueira contou que também foi feito um convite ao presidente, mas não houve qualquer sinalização de que o petista participaria da feira. Quem tem presença quase certa é o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB-SP), amigo do prefeito de Ribeirão Preto.

“Alckmin transita muito bem, porque ele não está ligado a extremos. Sem falar que ele tem crédito com o setor. Fez muita coisa em São Paulo para a área de pesquisa científica, para questões de agricultura familiar, resolveu um imbróglio jurídico secular do Pontal do Paranapanema. Quem é do setor tem reconhecido por ele”, disse Duarte Nogueira.

