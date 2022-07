Luciano Bivar desiste da presidência para ajudar Lula

O presidente da União Brasil, o deputado Luciano Bivar (União Brasil/PE) desistiu de ser candidato a presidente. A informação foi circulada no grupo de WhatsApp de parlamentares do partido neste sábado, 30. Bivar tentará outro mandato na Câmara dos Deputados.

Na última pesquisa Datafolha, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecia com vantagem de 18 pontos à frente de Jair Bolsonaro (PL). Com poucas chances na disputa polarizada, Bivar buscava convencer o seu partido a apoiar Lula, mas não obteve sucesso. Atual chefe do União Brasil, Bivar era presidente do Partido Social Liberal (PSL), partido que lançou a candidatura de Jair Bolsonaro em 2018. Mas, os dois se desentenderam, e agora o deputado busca apoiar o projeto de Lula.

O União Brasil, partido formado pela fusão do Democratas (DEM) e PSL – antiga legenda de Bolsonaro – é um dos com mais recursos do Fundos Partidário e Eleitoral, o que daria a Lula mais tempo de propaganda para o petista tentar vencer as eleições no primeiro turno.

Em troca do apoio do União Brasil, Lula negociava com Bivar apoio a sua reeleição como deputado em Pernambuco. Porém, Bivar encontrou grande resistência da ala bolsonarista do partido. Apesar de não ter conseguido apoio do partido, a desistência de Bivar oferece uma saída estratégica para ajudar Lula. Há rumores de que o partido lance a senadora Soraya Thronicke (MS) como candidata a presidente, e abre espaço para que o partido indique como vice nomes como o de Fernando Haddad (PT) ou Rodrigo Garcia (PSDB).