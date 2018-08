Dando seguimento às entrevistas com os candidatos a presidente da República nas eleições de 2018, o Jornal Nacional, da TV Globo, receberá nesta quarta-feira o postulante do PSDB, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin. É a terceira entrevista conduzida pelos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos, que já sabatinaram Ciro Gomes (PDT) na segunda-feira e Jair Bolsonaro (PSL) na terça.

A entrevista tem duração estipulada de 27 minutos, tempo que durou a conversa com Ciro, e se inicia a partir das 20h30. Os mesmos entrevistados conversam com os jornalistas da GloboNews, canal pago do grupo Globo, a partir das 22h. Depois do tucano, será a vez, na quinta-feira, de Marina Silva (Rede).

A Globo optou por convidar apenas os cinco mais colocados na última pesquisa do instituto Datafolha, na semana passada. O critério incluiria também o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas, preso em Curitiba desde o dia 7 de abril, ele não está autorizado a dar entrevistas. Além dos cinco, também são candidatos à Presidência, Alvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriota), Guilherme Boulos (PSOL), João Amoêdo (Novo), João Goulart Filho (PPL), José Maria Eymael (DC) e Vera Lúcia (PSTU).