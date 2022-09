Debate ao governo do Rio antecipa belicoso tom do segundo turno

Já no primeiro bloco do debate Veja, neste sábado (17) ficou claro o tom do quase certo segundo turno no Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro e o deputado federal Marcelo Freixo subiram ao tom, na hora em que Castro perguntou ao adversário como seria a política de segurança do adversário. “Para cuidar da segurança não pode ser frouxo”, disse o governador.

Freixo devolveu: “Para ser governador, não pode ser ladrão, seu chefe de Polícia Civil foi preso”. Em seguida, escolheu Cláudio Castro para perguntar sobre a existência do nome de presos na lista da Ceperj, foco de atenção dos adversários do governador durante o debate.

Segurança e corrupção tendem a ser os temas do embate entre os dois.