Datafolha no Rio: Paes tem 70% dos votos válidos; Crivella registra 30%

O Instituto Datafolha divulgou nesta quinta-feira, 26, a segunda pesquisa para a Prefeitura do Rio de Janeiro. O ex-prefeito Eduardo Paes, candidato do DEM, mantém a liderança da disputa, com 70% dos votos válidos, quando se excluem brancos, nulos e indecisos. O atual prefeito Marcelo Crivella, que tenta a reeleição pelo Republicanos, registrou 30%.

Quando são incluídos os votos brancos, nulos e indecisos, Eduardo Paes possui 55%, um ponto percentual a mais em relação à pesquisa anterior realizada no último dia 19. Marcelo Crivella, por sua vez, cresceu dois pontos: de 21% para 23%. Os indecisos foram de 3% para 5%, e os brancos ou nulos caíram de 22% para 18%.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O Datafolha ouviu 1.148 eleitores da capital, entre terça e quarta-feira. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal “Folha de S.Paulo”. O nível de confiança é de 95%.