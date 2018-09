A nova pesquisa do instituto Datafolha para as eleições do Rio de Janeiro mostrou o acirramento da disputa por uma vaga no segundo turno entre o senador Romário Faria (Podemos) que se manteve com 14% e o ex-governador Anthony Garotinho (PRP), que passou de 10% para 12%.

Como a margem de erro é de três pontos percentuais, eles estão empatados tecnicamente. O levantamento foi divulgado na madrugada desta quinta-feira 20 pelo jornal Folha de S.Paulo.

A liderança continua sendo do ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (DEM), apesar de que com uma vantagem menor do que no levantamento anterior. Paes oscilou de 24% para 22%. Em quarto vem o deputado Indio da Costa (PSD), que subiu de 5% para 7%, passando o vereador Tarcísio Motta (PSOL), que oscilou de 7% para 6%.

Wilson Witzel (PSC) tem 4%, Marcia Tiburi (PT) tem 3% e Pedro Fernandes (PDT) aparece com 2%. Marcelo Trindade (Novo), Dayse Oliveira (PSTU) e André Monteiro (PRTB) têm 1%. Luiz Eugênio Honorato (PCO) não pontuou. Brancos e nulos são 20% e os indecisos, 7%.

Nas simulações de segundo turno, Eduardo Paes tem ampla vantagem sobre Garotinho (43% a 25%) e empata com Romário no limite da margem de erro (38% a 32%). O candidato do Podemos também venceria o ex-governador, por 39% a 26%.

Senado

Filho do presidenciável Jair Bolsonaro, o deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSL) cresceu nove pontos percentuais e passou para a primeira colocação, com 26%. Ele está empatado tecnicamente com o ex-prefeito César Maia (DEM), com 24%, e com o atual senador, Lindbergh Farias (PT), que tem 21%, na disputa pelas duas vagas.

Os deputados federais Chico Alencar (PSOL), Miro Teixeira (Rede) e Arolde de Oliveira (PSD) aparecem na sequência, com 12%, 11% e 8%, respectivamente. Com 7%, aparece o ex-presidenciável Pastor Everaldo (PSC). Cyro Garcia (PSTU), Eduardo Lopes (PRB) e Mattos Nascimento (PRTB) tem 4%, José Bonifácio (PDT) e Aspásia (PSDB) aparecem com 3% e Marta Barçante (PCB) com 2%. Fernando Fagundes Ribeiro (PCO) e Samanta Guedes (PSTU) registraram 1%. Os demais não pontuaram.

Brancos e nulos são 19% para a primeira vaga e 27% para a segunda. Os que estão indecisos são 9% para o primeiro voto e 14% para o segundo.

Pesquisa Datafolha com 1.358 eleitores em 35 municípios, realizada nos dias 18 e 19 de setembro de 2018. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Levantamento registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número RJ 04258/2018. Contratantes da pesquisa: Folha de S.Paulo e TV Globo