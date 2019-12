Damares propõe um dia inteiro sem celulares, internet e redes sociais

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, divulgou, nesta quarta-feira, 4, a iniciativa Detox Digital Brasil, que propõe que os brasileiros fiquem no próximo domingo, 8, o dia inteiro “longe dos celulares, internet e outras tecnologias digitais”. Ao término da campanha, a ministra recomenda que as pessoas escrevam sobre a experiência nas redes sociais.

“A ideia é que cada um fique sem internet quantas horas conseguir e depois vá para a internet, ao final da campanha, contar para a gente como foi a experiência. Não queremos condenar o uso da tecnologia ou afastá-la do nosso dia a dia, pois ela veio para ficar”, explicou a ministra.

Para a Damares, a campanha foi formulada para trazer a reflexão sobre o uso excessivo das tecnologias digitais, que “afeta a vida pessoal e o convívio familiar”. O objetivo do Detox Digital Brasil é que os brasileiros façam o “uso consciente dos eletrônicos”.

O ministério informa que os bares e restaurantes de todo o Brasil também poderão incentivar as pessoas ficarem sem internet. Será disponibilizado para os estabelecimentos materiais, como cartazes, onde os frequentadores depositarão os celular desligados.

O Detox Digital Brasil cairá no mesmo data que o Dia Nacional da Família, no próximo domingo. A iniciativa faz parte do Reconecte, programa sobre internet, que tem como objetivo “reconectar” os relacionamentos sociais fazendo usando a tecnologia como um meio facilitador.