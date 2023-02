Damares escolhe ex-assessores de ministério para montar equipe no Senado

Três dias após tomar posse no Congresso, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) começou a montar sua equipe de gabinete – composta, a príncípio, por ex-assessores de políticos bolsonaristas e antigos funcionários do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, pasta que comandou até dezembro de 2022. A ex-ministra é uma dos maiores aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro no Senado.

Até o momento, segundo informações do site do Senado Federal, o gabinete de Damares Alves no Senado contará com 14 servidores. Quatro deles são antigos conhecidos da parlamentar, por terem trabalhado com ela na época em que era ministra. Uma delas é Christiane de Oliveira Souza Zanzoni, atual auxiliar parlamentar sênior de Damares. Até dezembro de 2022, Zanzoni atuava como assessora especial do ministério da Mulher.

Damares também levou para o Senado Esequiel Roque do Espírito Santo, ex-secretário nacional de políticas de promoção de igualdade racial do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Agora, Espírito Santo ocupará o cargo de assistente parlamentar. A senadora fez o mesmo com a Viviane Petinelli Silva, ex-secretária nacional adjunta dos direitos da criança e do adolescente da pasta já chefiada por Damares.

Kamila Felipe Moura, que foi assessora especial do ministério e chefe de cerimonial do gabinete de Damares, ocupará a vaga de assistente parlamentar intermediário.

A amiga da família Bolsonaro também chamou para integrar sua equipe assessores de parlamentares bolsonaristas. Ela convocou para seu time Joberto Mattos de Santanna, que já chefiou o gabinete de Fernando Collor de Mello, e Devailton Neves França, que trabalhou com o ex-presidente até 2017.

Uma ex-assessora do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) completa o time de Damares. Andrea de Figueiredo Desiderati será secretária parlamentar da amiga da família Bolsonaro a partir de agora.