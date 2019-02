Afastado do mandato por decisão do Supremo Tribunal Federal, Eduardo Cunha cumpriu nesta quinta-feira o prometido e respondeu na mesma moeda à provocação feita pela então presidente Dilma Rousseff quando do julgamento que o tirou da Câmara: “Boa tarde a todos. Apenas uma frase: Antes tarde do que nunca”, tuitou o peemedebista, copiando exatamente a frase que a petista usou para comentar a derrocada dele. (Da redação)