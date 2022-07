Crivella admite que pode entrar na disputa pelo governo do Rio

O ex-prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (Republicanos) admitiu que pode disputar o governo fluminense nas eleições de outubro. Em entrevista ao Flow Podcast na sexta-feira, 1º, ele afirmou que gostaria de enfrentar o problema da fome no Estado e que colocou seu nome à disposição do partido.

Crivella também destacou o resultado de uma pesquisa divulgada pelo Ipec em maio, que apontava para um empate técnico entre ele, o governador Cláudio Castro (PL) e o deputado Marcelo Freixo (PSB) na corrida pelo Palácio Guanabara. “Eu coloquei meu nome à disposição [para disputar o governo estadual]. E eu digo a vocês que é uma honra para mim se eu for deputado federal ou senador. Um senador tem oito anos de mandato, e um governador tem 4 anos de pancada”, declarou.

“Eu me elegi como senador com 3 milhões, mas era um cenário onde o eleitor tinha dois votos, duas opções. Agora, no primeiro turno, eu tenho 2 milhões de pessoas dizendo: ”Vou votar no Crivella”, mas eu nem disse que sou candidato. O Cláudio diz que é candidato, o Freixo diz que é candidato, mas eu não disse. Eles estão fazendo campanha. O Lula apoia ele (Freixo), o Bolsonaro apoia ele (Castro), e eu? Ninguém me apoia, mas eu tenho 2,05 milhões de pessoas que me apoiam. Quando eu tive isso?”, acrescentou Crivella.

Apesar de estar bem posicionado nas pesquisas, o ex-prefeito também é o pré-candidato com maior rejeição. A pesquisa do Ipec mostra que 42% não votariam em Crivella de forma alguma.

Além da alta rejeição, ele também enfrenta resistência do partido. Uma ala do Republicanos defende que Crivella brigue por uma vaga na Câmara dos Deputados – assim poderia puxar votos para outros membros da legenda. No entanto, uma candidatura ao Senado também é bem vista pela agremiação.