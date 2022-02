Criticado após férias durante chuvas na Bahia, Bolsonaro irá a Petrópolis

O presidente Jair Bolsonaro irá nesta sexta-feira, 18, a Petrópolis, na região serrana do Rio, onde as consequências da chuva desta semana já levaram a 44 mortes. O anúncio foi feito pelo seu filho Zero Um, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

“Na sexta-feira vou estar junto com o presidente Bolsonaro fazendo um sobrevoo. Ele viria da missão oficial da Rússia direto para Brasília, mas mudou seu trajeto, vai direto para o Rio de Janeiro para se dirigir até Petrópolis e reforçar todas as iniciativas que o governo federal possa fazer diretamente ou em conjunto com as autoridades locais”, disse, em vídeo, o parlamentar.

Em dezembro do ano passado, Bolsonaro foi criticado por curtir férias em Santa Catarina enquanto a Bahia passava por destruições também motivadas pelas fortes chuvas. A hashtag “#BolsonaroVagabundo” viralizou nas redes sociais. Na manhã desta quarta-feira, 16, o presidente participou de pronunciamento ao lado do presidente russo, Vladimir Putin.