CPI ouve hoje diretor de farmacêutica sobre vendas para o ‘kit-Covid’

A CPI da Pandemia ouve nesta quarta-feira, 11, o diretor-executivo da farmacêutica Vitamedic, Jailton Batista. Ele deve falar sobre a venda de medicamentos ineficazes contra a Covid-19 para o chamado ‘kit-Covid’ e também sobre o pagamento de anúncios publicitários em defesa do suposto tratamento.

A Vitamedic foi alvo de um requerimento de informações aprovado em junho pela comissão. De acordo com relatórios enviados à CPI, apenas as vendas da ivermectina saltaram de 24,6 milhões de comprimidos em 2019 para 297,5 milhões em 2020 — um crescimento superior a 1.105%. O preço médio da caixa com 500 comprimidos subiu de R$ 73,87 para R$ 240,90 — um incremento de 226%.

Batista será ouvido como testemunha e a oitiva está prevista para começar as 9h30.

(com Agência Senado)