CPI da Pandemia ouve servidor que participou de compra da Covaxin

A CPI da Pandemia ouve nesta sexta-feira, 9, o técnico da divisão de importação do Ministério da Saúde, William Amorim Santana. O servidor irá depor como testemunha e é um dos subordinados de Luis Ricardo Miranda, que denunciou “pressão atípica” para aprovar a compra da vacina Covaxin.

A pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), os parlamentares esperam que Willian dê informações sobre o contrato celebrado entre a União e a Bharat Biotech, que desenvolveu o imunizante, representada no Brasil pela Precisa Medicamentos para o fornecimento de 20 milhões de doses.

O servidor foi citado na CPI pela fiscal de contratos da pasta Regina Célia Oliveira na terça-feira 6. Na ocasião, a senadora Simone Tebet (MDB-MS), ao descobrir que teria sido Willian o responsável por avisar à Precisa que as faturas para negociações internacionais estavam com irregularidades, também defendeu a convocação do servidor.