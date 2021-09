CPI da Pandemia ouve advogada de médicos que denunciaram a Prevent Senior

Com requerimento de convocação apresentado pelo senador Humberto Costa (PT-PE), Bruna Morato, advogada dos médicos que trabalham ou trabalharam na Prevent Senior e que denunciaram a operadora de saúde à CPI da Pandemia, presta depoimento nesta terça-feira, 28. Os funcionários elaboraram um dossiê entregue à comissão com diversas denúncias sobre o tratamento da empresa aos pacientes com Covid-19, inclusive com a alteração de prontuários.

Em sua oitiva aos senadores, o diretor-executivo da operadora, Pedro Benedito Batista Júnior, afirmou que as acusações feitas pelos médicos são “fraudulentas”, apesar de admitir a alteração do CID (Classificação Internacional de Doença) nos prontuários de pacientes que deram entrada nos hospitais da rede com Covid-19, Bruna Morato promete levar novos documentos à comissão que corroboram as denúncias de uso de medicamento ineficazes, como a hidroxicloroquina, para o tratamento da doença.

A CPI ainda analisa se a Prevent Senior realizou experimentos em pacientes, sem a autorização deles ou mesmo de seus familiares e, inclusive, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), e se os resultados teriam sido usados pelo Ministério da Saúde por meio de um “gabinete paralelo”.

“Eu ouvi relatos de médicos a respeito de questões e fatos que ocorreram durante a pandemia. São esses relatos que eu vou exteriorizar. Todos eles foram fundamentados em provas e documentos que serão levados à CPI. Na verdade, a maioria deles já inclusive está em posse da CPI”, disse a advogada ao Radar. A depoente afirma que a história de seus clientes – 12 médicos no total – é verdadeira e que espera que tudo seja devidamente investigado pelas autoridades.

Existe a possibilidade de Bruna comparecer à comissão com um dos médicos denunciantes, mas a advogada não garantiu, pois, segundo ela, a Prevent Senior tem “perseguido alguns de seus clientes”. “Todos eles estão sendo ameaçados e hostilizados, e ainda não sabemos se algum se propõe a depor, se é interessante. É uma dúvida que todos nós temos, inclusive os próprios médicos. A gente feito inúmeras reuniões para tratar a respeito disso, para falar a respeito disso, porque a cada dia que passa eles mudam de denúncia, de ponto. A Prevent Senior vem atacando os clientes, ora dizendo que eles falsificaram provas, ora dizendo que eles não têm ética. Então por conta disso, por conta dessa política de coerção, eu não sei te responder se eu vou estar ou não acompanhada. Vai depender da postura da própria instituição até amanhã”, declarou a advogada.

(com Agência Senado)