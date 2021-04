CPI da Covid-19 será realizada de forma semipresencial a partir do dia 27

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, determinou nesta segunda-feira, 19, que a primeira reunião da CPI da Covid-19 seja realizada de forma semipresencial, com a possibilidade de participação dos senadores tanto pessoalmente quanto virtualmente.

As regras para a reunião inaugural estão no Ato do Presidente nº 8, que determina também que, uma vez escolhidos o presidente e o vice, a CPI vai definir as próprias regras de funcionamento. Os senadores poderão participar das discussões de forma virtual, mas, para participar da eleição do presidente e do vice, os integrantes da CPI deverão comparecer ao Senado. Os integrantes que desejarem poderão participar da votação em urnas que serão colocadas do lado de fora do plenário da CPI e na garagem do Senado, na modalidade ‘drive-thru’.

O senador Otto Alencar (PSD-BA), membro titular mais idoso, é o responsável por fixar o dia e conduzir a primeira sessão. A uma emissora de TV, ele disse que os trabalhos se iniciam a partir do dia 27 de abril. Segundo acordo fechado entre a maior parte dos integrantes, Omar Aziz (PSD-AM) será o presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) o vice, e Renan Calheiros (MDB-AL) ficará na função de relator.

A votação para o comando da CPI deve ser secreta, o que impede que ela seja feita pelo sistema de votação virtual usado pelo Senado. Assim, apenas os senadores que marcarem presença no dia poderão participar do pleito. Vão ser disponibilizadas urnas eletrônicas fora do plenário da comissão e também na garagem do Senado, para uso preferencial de senadores em grupo de risco.