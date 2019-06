O PSB pediu a abertura de um processo por quebra de decoro parlamentar contra o deputado federal José Medeiros (Podemos-MT). Na Câmara, o parlamentar empurrou e chamou de “vagabundo” o deputado de oposição Eliel Machado (PSB-PR), em abril, durante uma discussão sobre a reforma da Previdência.

A requisição contra Medeiros foi protocolada na Comissão de Ética da Câmara na última terça-feira, 18.

O presidente do conselho, Juscelino Filho (DEM-MA), convocou uma reunião do colegiado para a próxima quarta-feira, 26, para instauração do processo disciplinar.

Caso Medeiros seja condenado, sanções serão discutidas pelos relatores. A mais grave seria a perda de mandato. Procurado pela reportagem, ainda não se manifestou.

Relembre o caso

Os deputados trocaram empurrões e discutiram no plenário da Câmara, em 24 de abril, após acusações de que parlamentares que votaram pela aprovação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa receberam 40 milhões de reais em emendas parlamentares do governo do presidente Jair Bolsonaro. A informação tinha sido publicada no mesmo dia pela Folha de S.Paulo.