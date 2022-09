Como Lula contornou desconforto de Freixo com apoio de Paes

Depois de subir e discursar em um evento de campanha sem candidatos a governador, na quadra da Portela, em Madureira, Zona Norte do Rio, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa na tarde deste domingo (25) de um encontro com 30 influenciadores digitais e Marcelo Freixo (PSB), que concorre ao comando do Palácio Guanabara.

A reunião ocorrem em um hotel, na Zona Sul do Rio. Entre os convidados está Felipe Neto, um dos cinco maiores influenciadores do mundo, que já declarou apoio a Lula.

Pela manhã, vestido de branco, enquanto sua mulher, Janja, de azul, o presidente e a primeira dama recebidos na manhã deste domingo pelos baluartes da Escola de Samba, em ato de apoio organizado por Eduardo Paes (PSD). O prefeito do Rio declarou voto no ex-presidentes.

Como no plano local, Paes apoia Rodrigo Neves (PDT) ao governo do estado, tendo indicado inclusive seu vice, Felipe Santa Cruz (PSD), Freixo foi vetado no evento dessa manhã. O ato de apoio ao candidato pessebista com a presença de Lula ocorre depois de a campanha do deputado federal externar desconforto com o gesto de Paes.