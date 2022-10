Como Bolsonaro e Lula se preparam para o primeiro debate do segundo turno

Atualizado em 16 out 2022, 12h19 - Publicado em 16 out 2022, 12h17

O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) e o atual mandatário Jair Bolsonaro (PL) estarão presentes no primeiro debate presidencial do segundo turno na noite deste domingo, 16. O encontro será transmitido a partir das 20 horas, pelo horário de Brasília, e poderá ser acompanhado pela TV Band, CNN Brasil, UOL, Folha de S.Paulo e TV Cultura.

Com ataques violentos de ambos os lados — e sem discussão de propostas — nas redes sociais, o evento promete temperaturas elevadíssimas. Conforme mostrou a coluna Radar, em uma reunião dos representantes de campanha de Jair Bolsonaro e de Lula na Band, os dois lados da polarização duelaram até para determinar o tempo de cada pergunta no debate.

Na última quinta-feira, 13, o petista participou de um ato em Sergipe e mostrou que vai tratar Jair Bolsonaro com a mesma elegância que o presidente vem dispensando a ele nessa campanha. “Vou fazer o debate com o genocida”, disse.

Bolsonaro, por sua vez, de acordo com o Radar, passou por uma espécie de “coach” com o ex-aliado de Lula e chefe da Casa Civil, o ministro Ciro Nogueira. Com um especialista em oratória, o candidato a reeleição treinou também até o tom de voz para desestabilizar o petista diante das câmeras.

De acordo com o colunista de VEJA Thomas Traumann, o telespectador não poderá esperar uma discussão de propostas nem de Lula e nem Bolsonaro nesse primeiro debate.