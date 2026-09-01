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Política

Como a decisão de Toffoli pode acabar ajudando Renan Santos

Robson Bonin avalia que suspensão prejudica objetivamente a campanha, mas pode devolver força ao discurso antissistema do candidato

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 13h06
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A decisão do ministro Dias Toffoli de suspender a campanha de Renan Santos é objetivamente prejudicial ao candidato, mas pode produzir um efeito político paradoxal: oferecer combustível justamente à narrativa antissistema que vinha perdendo força. No Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o colunista Robson Bonin, de Radar, avaliou que a medida pode ajudar Renan a sustentar o discurso de que as instituições se mobilizam contra quem decide enfrentá-las (este texto é um resumo do vídeo acima).

Bonin classificou a decisão como “muito ruim” para a candidatura. Segundo o colunista, Renan teria apresentado fora do prazo a lista de perfis utilizados na campanha eleitoral, problema que, de acordo com sua análise, também atingiu outras campanhas presidenciais e milhares de candidaturas pelo país. O que chama atenção, afirmou, é que apenas Renan sofreu a suspensão mais ampla.

A consequência imediata foi retirar o candidato de eventos capazes de ampliar a divulgação de suas propostas. Bonin citou como exemplo a sabatina de VEJA, que estava programada para a noite de segunda, 31, destacando que esse tipo de exposição poderia ajudá-lo especialmente em São Paulo.

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Como uma punição pode fortalecer Renan?

É no efeito político da decisão que Bonin identifica o paradoxo. Antes da suspensão, Renan atravessava um momento de baixa na campanha, enquanto Augusto Cury avançava nas pesquisas. Ao mesmo tempo, o discurso radical e fortemente antissistema adotado pelo candidato começava, na avaliação do colunista, a perder força.

A intervenção de Toffoli alterou esse cenário. “A decisão do ministro veio resgatar e legitimar, de certa forma, algumas críticas que o candidato vinha fazendo”, afirmou Bonin.

Renan já sustentava que o “sistema” estaria se organizando contra aqueles que tentam enfrentá-lo. Ao ser atingido por uma medida que suspendeu sua própria campanha, ganhou um episódio concreto que pode ser incorporado a essa narrativa.

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Por que o discurso antissistema estava perdendo força?

Bonin relacionou a dificuldade de Renan ao tom adotado nas semanas anteriores. Segundo ele, o candidato vinha atacando frontalmente Lula e a primeira-dama e fazendo declarações criticadas por outros concorrentes. Também apresentou posições que o colunista considerou de difícil sustentação, como a afirmação de que não cumpriria determinadas decisões judiciais.

Esse conjunto ajudava a tornar o discurso de Renan excessivamente radical aos olhos de parte do eleitorado, justamente no momento em que Cury ganhava espaço com uma postura diferente.

A suspensão, porém, pode permitir uma mudança na dinâmica. Em vez de apenas atacar o sistema de maneira abstrata, Renan passa a poder apresentar a própria candidatura como alvo de uma decisão institucional que considera injusta. É essa mudança que, na avaliação de Bonin, pode devolver força a uma bandeira que começava a se desgastar.

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A decisão também coloca o TSE no centro da campanha?

Bonin apontou ainda uma consequência que ultrapassa a candidatura de Renan. Segundo o colunista, integrantes do TSE ouvidos por ele demonstraram inconformismo com a decisão e enxergaram na medida um risco para a estratégia de estabilidade institucional da Justiça Eleitoral. “O que a decisão do ministro Toffoli fez foi criar uma instabilidade que coloca o próprio TSE como personagem da campanha a partir de agora”, afirmou Bonin.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

 

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