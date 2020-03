Comitiva que foi com Bolsonaro aos EUA tem 18 infectados

Mais um membro do governo foi diagnosticado com covid-19 nesta quinta 19. Ricardo Segovia Barbosa, presidente da Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), do Ministério da Economia, recebeu a contraprova do exame nesta quinta-feira, 19. O primeiro teste havia dado negativo.

Segovia participou da visita oficial aos Estados Unidos no início de março. Ele chegou a voar com o presidente Jair Bolsonaro entre as cidades de Miami e Jacksonville, na Flórida, mas fez as viagens entre Brasil e Estados Unidos em companhias aéreas comerciais.

Com o diagnóstico de Segovia, sobre para 18 o número de infectados que acompanharam Bolsonaro na visita oficial aos Estados Unidos. O primeiro a apresentar os sintomas da doença foi Fábio Wajngarten, chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Esta semana, os ministros Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e Bento Albuquerque, de Minas e Energia, também testaram positivo para o novo coronavírus.

Saiba quem foi diagnosticado com a doença:

– Fábio Wajngarten, secretário de Comunicação Social (Secom)

– Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)

– Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia

– Marcos Troyjo, secretário de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais

– Ricardo Segovia Barbosa, presidente da Apex

– Nestor Forster, embaixador e encarregado de negócios do Brasil nos Estados Unidos

– Samy Liberman, secretário-adjunto de comunicação da Presidência

– Alan Coelho de Séllos, chefe do cerimonial do Itamaraty

– Nelsinho Trad (PSD/MS), senador

– Daniel Freitas (PSL/SC), deputado

– Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

– Karina Kufa, advogada do Aliança pelo Brasil

– Sérgio Lima, publicitário do Aliança pelo Brasil

– Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústria do Estado de Minas Gerais

– Quatro integrantes não-identificados da equipe do voo presidencial

Saiba quem são os outros integrantes da comitiva que não apresentaram a doença, além do presidente:

– Michelle Bolsonaro, primeira-dama

– Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), deputado federal

– Ratinho Júnior (PSD), governador do Paraná

– Jorginho Mello (PL/SC), senador

– Ernesto Araújo, ministro de Estado das Relações Exteriores

– João Mendes, embaixador

– Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa

– Raul Botelho, chefe do Estado Maior das Forças Armadas

– Filipe Martins, assessor internacional da Presidência da República

– Jorge Seif, secretário de Aqüicultura e Pesca, ministério da Agricultura

– Gilson Machado Guimarães Neto, presidente da Embratur

– Juarez Leal, chefe de operações da Apex Brasil para a América do Norte

– Martha Seillier, secretária do PPI, ministério da Economia