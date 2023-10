Colunistas de VEJA entrevistam embaixador do Brasil em Israel em live

O embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, é o convidado desta sexta-feira, 20, na live de Os Três Poderes, às 11h. A atuação da diplomacia brasileira no conflito Israel-Hamas, que mostrou uma escalada de tensão nos últimos dias, está na pauta do programa, que analisa os principais fatos da semana com a participação dos colunistas Matheus Leitão, Robson Bonin e Ricardo Rangel.

Com o mundo ainda sob impacto das atrocidades do Hamas contra Israel, uma mortal explosão em hospital em Gaza elevou a tensão e as incertezas sobre uma possível trégua na guerra no Oriente Médio. Conforme mostra capa de VEJA desta semana, o ataque é um sinal do longo caminho até o fim do conflito. Um indício disso foi a afirmação de um ministro israelense, de que seus soldados “em breve verão Gaza por dentro”, indicando uma entrada por terra. O país, contudo, tem discutido com os EUA “alternativas” à invasão total, segundo Joe Biden.