Cláudio Castro elogia André Ceciliano em evento com empresários no Rio

Empresários e políticos estão reunidos no hotel Fairmont, em Copacabana, em um almoço que conta com a presença de importantes figuras para discutir o cenário brasileiro em contexto eleitoral. O ministro do STF Gilmar Mendes, os senadores Rodrigo Pacheco (PSD) e Ciro Nogueira (PP) e o ministro do STJ Luis Felipe Salomão são os convidados para debater sobre o tema “uma visão contemporânea dos três poderes da república” no evento organizado pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais.

Um dos primeiros a discursar na abertura da conferência, o governador Cláudio Castro (PL) elogiou André Ceciliano (PT), atual candidato ao Senado. O bolsonarista, que tenta a reeleição, afirmou que a aliança entre os dois é a “harmonia” de que o Rio precisa nesse momento. “Essa união e esse equilíbrio têm feito o Rio voltar a brilhar”, afirmou.