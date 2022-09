Cláudio Castro amplia vantagem no Rio

A pouco mais de duas semanas para as eleições. Nova pesquisa Genial/Quaest sobre o governo do estado do Rio de Janeiro mostra um avanço de seis pontos percentuais do governador Claudio Castro (PL), com 31% dos votos, na disputa à reeleição. Candidato do PSB, Marcelo Freixo pontuou 21% – ele oscilou dois pontos percentuais positivamente em relação à última consulta.

Rodrigo Neves (PDT), tem 7% das intenções de voto. Cyro Garcia (PSTU) tem 4%, Paulo Ganime (Novo), Juliete Pantoja (Unidade Popular) e Wilson Witzel (Partido da Mulher) aparecem com 2%. Wiltzel teve a candidatura impugnada pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas recorreu. Foi afastado do cargo de governdor por ter sofrido impeachment.

Eduardo Serra (PT) e Luiz Eugênio Honorato têm 1%. Indecisos representam 13%, enquanto os eleitores que votam em branco, nulo ou não pretendem votar são 16%.

O governador do Rio está à frente em todas as faixas de renda, escolaridade, entre homens e mulheres, entre católicos e evangélicos e também no Interior e na Baixada.

Diferentemente do interior do estado, na capital, está mantido o empate técnico registrado na pesquisa anterior. Na simulação de segundo turno, Castro venceria Freixo por 42% a 34%.

Na corrida ao Senado, o Romário (PL) mantém vantagem folgada sobre os demais, com 37% das intenções de voto, 24 pontos percentuais à frente do segundo colocado, Alessandro Molon, do PSB, que aparece com 12%. Clarissa Garotinho (União Brasil) e Cabo Daciolo (PDT) estão empatados em terceiro lugar, com 9% dos votos. André Ceciliano (PT) tem 4%, Prof. Helvio Costa e Itagiba têm 1%.

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas, entre os dias 10 e 13 de setembro.

Continua após a publicidade