Cinco generais apoiam Villas Bôas: ‘Tenho a espada ao lado’

Cinco generais apoiaram o comentário do comandante do Exército Eduardo Villas Bôas no Twitter. Sem mencionar o julgamento do habeas corpus de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Supremo Tribunal Federal, Villas Bôas postou que “se mantém atento às suas missões institucionais” e compartilha “com os cidadãos de bem” o “repúdio à impunidade”.

O general Paulo Chagas, da reserva, respondeu ao post de Villas Bôas. “Caro Comandante, Amigo e líder receba a minha respeitosa e emocionada continência. Tenho a espada ao lado. Tenho a espada ao lado, a sela equipada, o cavalo trabalhado e aguardo suas ordens”, escreveu.

Caro Comandante, Amigo e líder receba a minha respeitosa e emocionada continência.

Tenho a espada ao lado, a sela equipada, o cavalo trabalhado e aguardo suas ordens!! — General Paulo Chagas (@GenPauloChagas) April 4, 2018

“Estamos juntos”, postou o general José Luiz Dias Freitas, comandante militar do Oeste.

Mais uma vez o Comandante do Exército expressa as preocupações e anseios dos cidadãos brasileiros que vestem fardas. Estamos juntos, Comandante @Gen_VillasBoas ! https://t.co/i6AcXAzT8E — General Freitas (@Gen_Ex_Freitas) April 3, 2018

O general da reserva Girão Monteiro escreveu “Somos todos Gen Villas Boas”.

Um Líder quando se expressa assim sabe que tem Retaguarda.

Somos todos Gen Villas Boas. — General Girão Monteiro (@GeneralGirao) April 4, 2018

O apoio também veio do general Geraldo Antônio Miotto.

Gen Freitas !!! Estamos firmes e leais ao nosso COMANDANTE!! Brasil acima de tudo !!! Aço !!! — General Miotto (@geraldomiotto) April 4, 2018

Para o general Cristiano Pinto Sampaio, “o Exército deve ser o guardião vigilante da eternidade do Brasil”.