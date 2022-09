Candidatura de vice de Castro é impugada por maioria no TRE

Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE) indeferiu nesta terça (6) o nome do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), como candidato a vice na chapa do governador Cláudio Castro (PL) à reeleição. A impugnação foi por crime contra a administração pública e crime ambiental. O ex-prefeito pode recorrer.

O governador tem dito que esperará a decisão final da Justiça para decidir sobre a pemanência de Reis na chapa. Na última semana, o Supremo Tribunal Federal manteve condenação de 2016, por crime ambiental e loteamento irregular. A lei eleitoral determina que caberá ao partido de Reis, caso não haja reversão da decisão do TRE, substituir o vice de Castro até no máximo vinte dias antes da eleição.

Procurado após a decisão, o governador ainda não retornou a Veja.