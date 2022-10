Campanha de Bolsonaro diz que sua propaganda no rádio tem sido boicotada

Atualizado em 24 out 2022, 20h46 - Publicado em 24 out 2022, 20h24

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o ex-secretário de Comunicação Fábio Wajngarten, integrantes da campanha à reeleição de Jair Bolsonaro (PL), convocaram jornalistas para pronunciamento em frente ao Palácio da Alvorada, na noite desta segunda, 24, no qual afirmaram que as rádios, especialmente no Nordeste, têm deixado de veicular parte das propagandas do presidente, o que tem prejudicado a candidatura.

Segundo eles, a campanha contratou duas empresas de auditoria — que não tiveram os nomes divulgados no pronunciamento — que atestaram que as rádios deixaram de transmitir cerca de 154.000 inserções da campanha de Bolsonaro. No Nordeste, onde o presidente teve baixa votação no primeiro turno, teriam sido 29.160 inserções a menos.

Segundo Faria, as rádios transmitiram 18,24% menos inserções do que Bolsonaro tinha direito no período de 7 a 21 de outubro. De acordo com o ministro, a campanha pleiteia a reposição desse tempo para restabelecer a igualdade na disputa.

Entre os dias 7 e 14 de outubro, foram veiculados 164.204 comerciais em todo o Nordeste. Enquanto a campanha do PT teve 88.144 inserções, a do PL ficou com 76.060, ou seja, cerca de 12.000 publicações a menos. O estado com maior discrepância foi a Bahia, com cerca de 7.000 comerciais a mais para o PT na segunda semana de outubro.

A campanha já acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para apurar a situação. No pedido, os advogados do PL afirmam que houve fraude e pedem uma investigação contra os veículos. Além disso, querem “a imediata suspensão da propaganda de rádio da Coligação Brasil da Esperança (que apoia Lula) em todo o território nacional, com a retirada e o bloqueio do respectivo conteúdo do pool de emissoras, bem como a notificação individualizada das emissoras de rádio envolvidas, até que se atinja o número de inserções usurpadas da coligação peticionária (a que apoia Bolsonaro)“.

Ao final do pronunciamento, o ministro das Comunicações voltou a atacar os institutos de pesquisas, afirmando que eles têm prejudicado a candidatura de Bolsonaro. O presidente tem dito que só reconhecerá o resultado das eleições “se elas forem limpas” — sem detalhar o que significa eleição limpa em seu entendimento.

