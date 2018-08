O grupo político do ex-governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB), que comanda o estado há 20 anos, tem sua permanência no poder ameaçada pelo senador Ronaldo Caiado (DEM), líder isolado nas pesquisas de opinião. Na última pesquisa Ibope, divulgada na sexta-feira (17), Caiado aparece com 37%. O candidato do PSDB está em segundo, com 11%. Em terceiro aparece Daniel Vilela (MDB), tecnicamente empatado, com 10%. A margem de erro é de três pontos percentuais. Kátia Maria, do PT, tem apenas 4% das intenções de voto.

A hegemonia ameaçada por Caiado teve início em 1998, com a primeira de quatro vitórias de Perillo na corrida pelo Executivo estadual. Entre os dois períodos em que o tucano comandou Goiás, o governo esteve ocupado por Alcides Rodrigues (PP), seu vice que se reelegeu em 2006. Na tentativa de se manter no poder, o PSDB confirmou o nome de José Eliton como candidato à reeleição (vice de Perillo, ele assumiu este ano para que o ex-governador pudesse concorrer ao Senado). Mas seu nome não tem decolado.

Crítico dos governos petistas, Caiado teve participação ativa no Senado durante o impeachment da ex-presidente Dilma. Ele tem feito uma dobradinha com o apresentador e jornalista esportivo Jorge Kajuru (PRP), que é vereador em Goiânia e concorre a uma vaga no Senado. Kajuru, porém, deve ter dificuldades. Ele é apenas o quarto na pesquisa Ibope, com 15%. O favorito é Perillo (PSDB), com 28%, seguido de Lúcia Vânia (PSB), com 24%, e Vanderlan Cardoso (PP), com 18%.

Pesquisa Ibope, divulgada em 17 de agosto

Ronaldo Caiado (DEM) – 37%

José Eliton (PSDB) – 11%

Daniel Vilela (MDB) – 10%

Kátia Maria (PT) – 4%

Edson Braz (Rede) – 1%

Weslei Garcia (PSOL) – 1%

Branco/nulo – 27%

Não sabe/não respondeu – 9%

Registro: TRE-GO nº 03704/2018 e TSE nº BR- 05247/2018. Contratada pela Adial. Foram ouvidas 812 pessoas, entre 7 e 10 de julho. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro, de 3 pontos percentuais.

Conheça os candidatos ao governo de Goiás:

Alda Lucia (PCO), socióloga

Vice: José Geraldo (PCO)

Daniel Vilela (MDB), deputado

Vice: Heuler Cruvinel (PP)

Coligação: MDB, PRB, PHS, PP

Kátia Maria (PT), professora universitária

Vice: Professor Nivaldo (PCdoB)

Coligação: PT, PCdoB

Marcelo Lira (PCB), professor universitário

Vice: Bruna Venceslau (PCB)

Ronaldo Caiado (DEM), senador

Vice: Lincoln Tejota (Pros)

Coligação: DEM, PRP, Pros, PMN, PMB, PSC, DC, PSL, Podemos, PTC, PRTB, PDT

Weslei Garcia (PSOL), professor universitário

Vice: Nildinha (PSOL)

José Eliton (PSDB), governador de Goiás

Vice: Raquel Teixeira (PSDB)

Coligação: PSDB, PTB, PSB, PR, PSD, PPS, Solidariedade, PV, Avante, Patriota, Rede