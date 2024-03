Bolsonaro volta ao Rio para lançar pré-campanha de Alexandre Ramagem

Em busca de manter ativo o bom desempenho eleitoral que sua família teve no estado nos últimos anos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) volta ao Rio, neste fim de semana, para impulsionar candidaturas de seu partido no pleito municipal. O foco será na capital: no sábado, em Bangu, bairro da Zona Oeste, ele participa do lançamento da pré-campanha do deputado federal Alexandre Ramagem (PL), que vai concorrer à Prefeitura local. Alvo de operação da Polícia Federal no fim de janeiro, o ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) teve seu nome questionado para o pleito nas últimas semanas, mas foi mantido como a escolha da sigla para o Executivo, apadrinhado por Bolsonaro e por seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro.

Para o ato de sábado, a expectativa é de casa cheia. São esperados cerca de 80 mil pessoas no evento que vai confirmar a pré-candidatura de Ramagem no Rio, segundo interlocutores do ex-presidente. Em seguida, Bolsonaro deve passar por outros bairros da Zona Oeste, como Campo Grande, junto ao parlamentar.

A região é tratada como especial para o capitão pela boa votação que teve ali na eleição presidencial de 2022. Depois de um dos debates presidenciais naquele ano, por exemplo, ele chegou a visitar de surpresa uma tradicional região com barracas de comida de rua em Marechal Hermes, outro bairro nos arredores.

O que ainda falta ser definido na candidatura de Ramagem, contudo, é a composição de sua chapa. Uma ala mais ideológica do partido — como o próprio Carlos Bolsonaro, de quem é pessoalmente próximo — defende que o vice escolhido também seja do PL. Outra ala mais pragmática, com filiados mais antigos no diretório fluminense, defende a negociação com outros partidos, como o União Brasil e o MDB, que no estado integram a base do governador Claudio Castro (PL).

Antes de aparecer ao lado de Ramagem, no entanto, Bolsonaro vai fazer um tour pela Região dos Lagos. No dia anterior, sexta-feira, 15, ele vai passar pela cidade de Maricá, considerada um reduto petista no estado, antes de visitar Araruama, Cabo Frio e Búzios, em agendas com candidatos locais do PL.