Bolsonaro usa colete à prova de balas durante discurso na Avenida Paulista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vestiu um colete à prova de balas por baixo da camisa da seleção brasileira enquanto discursava neste domingo, 25, em São Paulo. Ele falou a apoiadores do alto de um trio elétrico na Avenida Paulista, no coração da capital do estado.

O uso do equipamento de proteção não foi mencionado por Bolsonaro nas declarações. Contudo, durante sua fala, o ex-presidente relembrou o ataque a faca sofrido durante sua campanha eleitoral, em 6 de setembro de 2018 – na ocasião, ainda deputado federal, ele foi esfaqueado durante uma caminhada com apoiadores no centro de Juiz de Fora (MG) e socorrido na Santa Casa de Misericórdia da cidade.

Atentado durante campanha em 2018

“Em Juiz de Fora, eu fui covardemente agredido, um cara ex-filiado ao PSOL me esfaqueou”, declarou Bolsonaro. O autor da facada, Adélio Bispo, está preso desde o dia do ataque. Atualmente, o agressor está detido na Penitenciária Federal de Campo Grande (MS), mas a Justiça Federal determinou na última quarta-feira, 21, que ele seja transferido em até 60 dias para uma unidade de tratamento psiquiátrico em Minas Gerais.

O esfaqueamento ocorrido em 2018 gerou problemas de saúde que acompanharam o ex-presidente durante todo o seu mandato presidencial, sendo frequentes suas internações por complicações gástricas decorrentes do ferimento no intestino. Ao longo de sua gestão à frente do Planalto, Bolsonaro recorreu sucessivas vezes à narrativa de uma suposta conspiração para assassiná-lo – contudo, todas as investigações conduzidas pela Polícia Federal concluíram que Adélio Bispo agiu sozinho em razão de transtorno mental.