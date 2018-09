O hospital Albert Einstein afirmou, em nota divulgada na manhã desta segunda-feira, que o estado de saúde do candidato Jair Bolsonaro (PSL) ainda é grave e ele permanece em terapia intensiva.

“Será necessária nova cirurgia de grande porte posteriormente, a fim de reconstruir o trânsito intestinal e retirar a bolsa de colostomia”, informa o boletim médico atualizado às 10h15 de hoje.

A colostomia é uma abertura no abdome para a saída de gases e matéria fecal, já que os intestinos grosso e delgado foram lesionados pela facada que o presidenciável levou em um ato de campanha em Juiz de Fora (MG), na última quinta-feira (6).

Ainda conforme o boletim, Bolsonaro permanece com sonda gástrica, sendo alimentado apenas por via endovenosa, e com paralisia intestinal, o que ocorre habitualmente depois de grandes cirurgias e traumas abdominais.

A nota, assinada pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo e pelo cardiologista Leandro Echenique, acrescenta que permanece a movimentação intestinal ainda incipiente verificada no domingo.

Bolsonaro também segue sem sinais de infecção e recebendo cuidados de fisioterapia respiratória e motora. Os exercícios se destinam a reduzir riscos de trombose, complicações pulmonares e acelerar a recuperação do funcionamento do intestino.

No boletim anterior divulgado neste domingo, a equipe médica que atende Jair Bolsonaro informou que ele seguia em evolução e ainda apresentava uma “leve anemia”, decorrente do sangramento causado pela facada.