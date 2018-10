Bolsonaro, sobre desencontro com Doria: ‘Não sei quem combinou’

Um dia após desencontro constrangedor entre o candidato ao governo de São Paulo João Doria (PSDB) e o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL), o capitão da reserva admitiu a possibilidade de uma conversa com o tucano.

Segundo o jornal O Globo, o candidato do PSL agradeceu o apoio do tucano, mas se fez de desentendido em relação ao encontro.

“Somos neutros, exceto nos estados onde temos candidatos”, disse Bolsonaro, e completou: “No tocante ao João Doria, quero agradecer o apoio dele. Não havia combinado isso (o encontro), não sei quem combinou. Bato papo com ele sem problema nenhum. Sei que ele é oposição ao PT, nós somos oposição ao PT e sei que o outro lado, o (Márcio) França, tem o apoio velado do PT. Então, desejo sorte a ele.”

Desencontro

João Doria confirmou na manhã desta sexta-feira, 12, que se encontraria às 17h30 com o presidenciável mais votado no primeiro turno, Jair Bolsonaro (PSL), a quem o tucano declarou apoio no segundo turno. Mas o presidente do PSL, Gustavo Bebianno, disse que desconhecia a informação. “Da nossa parte, não foi agendado absolutamente nada com o Jair”, afirmou, em frente à casa do empresário Paulo Marinho, na zona sul do Rio, onde, do lado de dentro o ex-prefeito de São Paulo o aguardava, já no fim do dia.

Doria disse que o motivo de sua visita ao Rio foi reafirmar o apoio e voto a Bolsonaro. “Quero deixar claro que a intenção da vinda aqui não era nem pedir apoio nem gravar vídeo nem receber nenhuma contrapartida. Apenas manifestar o nosso apoio”, afirmou.

O candidato disse ainda que não se sentiu rejeitado por não ter sido recebido pelo candidato do PSL. Afirmou também que não foi até a casa de Bolsonaro na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, porque o capitão reformado do Exército está indisposto. Pela manhã, no entanto, o presidenciável recebeu a atriz Regina Duarte e muitos outros políticos do seu partido. Ao fim do dia, ainda divulgou um vídeo no Facebook.