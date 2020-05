Bolsonaro sai de helicóptero e visita pastelaria em Goiás

O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada na manhã deste sábado, 30, e saiu de helicóptero da Base Aérea de Brasília. O compromisso não estava na agenda de Bolsonaro. Ao deixar a residência oficial da Presidência, ele falou rapidamente com apoiadores, recebeu orações e disse “desculpem a pressa”. O líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vítor Hugo (PSL-GO), que embarcou com o presidente na viagem, afirmou que Bolsonaro vai “conversar com a população” de Abadiânia, cidade goiana a cerca de 130 km de Brasília. Também acompanha o presidente o ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas.

Em Abadiânia, Bolsonaro visitou uma pastelaria e posou para fotos. O presidente chegou ao local de máscara, mas rapidamente retirou o acessório ao ser fotografado por apoiadores. Houve aglomeração em frente ao estabelecimento e por onde o presidente passou.