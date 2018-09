O candidato à presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e foi transferido para uma unidade de cuidados semi-intensivos, diz o boletim divulgado pelo hospital Albert Einstein na tarde desta terça-feira, 11.

No período da manhã, os médicos informaram a retirada a sonda do presidenciável, que voltou a se alimentar por via oral. Segundo o comunicado desta tarde, Bolsonaro segue afebril, sem sinais de infecção e recebendo as “medidas de prevenção de trombose venosa”.

O boletim, assinado pelos médicos Antônio Luiz Macedo, Leandro Echenique e Miguel Cendoroglo, diz, ainda, que foi iniciada uma dieta leve, com boa tolerância do paciente, que não apresentou náuseas ou vômitos. Leia abaixo a íntegra do documento:

