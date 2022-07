Bolsonaro pede desculpas a irmão de petista assassinado por fake news

O presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu desculpas a José Arruda, irmão de Marcelo de Arruda, militante petista assassinado em Foz do Iguaçu (PR) no último dia 9 pelo policial penal bolsonarista Jorge Guaranho, por ter divulgado informações falsas sobre o crime.

O chefe do Planalto se reuniu na tarde desta quarta-feira, 20, com o familiar do ex-dirigente do PT. Também participaram do encontro o deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) e o ex-senador Magno Malta.

De acordo com o parlamentar, Bolsonaro se desculpou por ter afirmado que as pessoas que chutaram Jorge após a troca de tiros eram petistas, informação corrigida pelo próprio emedebista. “Eu disse a ele a verdade também e o José também falou, que aquele ato, o chute, depois, não foi um ato provocado por um petista, foi um ato de um amigo do Marcelo bolsonarista. O presidente se retratou com ele e reconheceu que aquela fala dele foi uma fala sem a devida informação verdadeira”.

Otoni de Paula explicou também que Bolsonaro “prestou toda solidariedade à família” e “foi taxativamente” contra ao que aconteceu. “O presidente colocou muito claro que só há uma vítima nesse caso, que é o Marcelo. Ele era o dono da festa. Quem chega na festa para cometer o ato de violência é quem é o único responsável pela violência, e não o Marcelo”.

“O balanço que a gente faz é que esse caso nós damos como encerrado. Porém, esperamos que a Justiça seja feita, e se houver mais alguma coisa nesse caso que não foi esclarecido, que seja esclarecido, para o bem das próximas eleições, para que esse clima de violência não prevaleça no Brasil de forma nenhuma”, disse o deputado, que explicou que a reunião foi gravada e que talvez ela seja divulgada por Bolsonaro.

