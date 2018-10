O candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, afirmou recentemente ser a antítese de seu adversário no segundo turno, Jair Bolsonaro (PSL). Nomes que ocupam pólos opostos no espectro político nacional, os presidenciáveis da esquerda e da direita que se enfrentam nas urnas no próximo domingo (28) já apresentaram, porém, algumas propostas semelhantes para o país ao longo desta campanha.

Em quase três décadas de vida parlamentar, Bolsonaro também já manteve as mesmas posições do Partido dos Trabalhadores no Congresso. Em 1994, ambos fizeram oposição ao presidente Itamar Franco (PMDB). Foram contrários ao fim do monopólio da exploração do petróleo pela Petrobras e à venda da Telebrás em 1995. Em 1998, se recusaram a apoiar a reforma da Previdência de Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Como Bolsonaro e Haddad nunca se encontraram para debater na TV suas propostas, devido à recusa do ex-militar – esfaqueado em 6 de setembro durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG) – em comparecer aos encontros por “estratégia” política, VEJA separou vinte promessas dos dois candidatos para que você descubra a quem elas pertencem – e para que possa, assim, distingui-los melhor.