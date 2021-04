Bolsonaro já está apto a receber a vacina contra a Covid-19 em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro já está apto a ser vacinado em Brasília. A partir deste sábado, 3, o imunizante começa a ser aplicado aos moradores da capital com 66 anos, a idade do presidente. Ao todo, são cerca de 18.000 pessoas nessa faixa etária no Distrito Federal e, de acordo com a secretaria de Saúde do DF, haverá 1.111 doses disponíveis para este sábado.

Por ora, entretanto, não há previsão de que o presidente se vacine. Ao conceder uma entrevista coletiva na tarde deste sábado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que não falou com o governante sobre o assunto e que se trata de uma “questão pessoal”.

Bolsonaro costuma emitir sinais difusos sobre o que pensa a respeito da vacinação contra a Covid-19. Na maior parte do tempo, rechaça a pretensão de se imunizar. Em algumas ocasiões, no entanto, indica que pode ceder à ciência. Durante uma transmissão ao vivo pela internet na quinta 1º, ele afirmou que só decidirá o que fazer depois que “o último brasileiro” estiver imunizado.

“O que eu acho: eu já contraí o vírus. Eu acho que o que deve acontecer, depois que o último brasileiro for vacinado, sobrando uma vacina, daí eu vou decidir se vacino ou não. Esse é um exemplo que um chefe tem que dar”, concluiu o presidente. Já ter contraído o coronavírus não impede que uma pessoa possa ser reinfectada depois de alguns meses.