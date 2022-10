Bolsonaro investe em discurso religioso e Lula intensifica campanha no Rio

O feriado que celebra o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, nesta quarta-feira, 12, será usado pelos candidatos à presidência para intensificar suas campanhas de olho no segundo turno das eleições, que será realizado dia 30 de outubro.

Jair Bolsonaro vai a uma das missas no Santuário de Aparecida, em São Paulo, em mais um dos vários eventos religiosos que tem frequentado nesta campanha pela reeleição. Na agenda do atual presidente, também consta a participação em um Terço que será rezado nas ruas da cidade, realizado por um grupo independente e que não tem relação com as comemorações do 12 de outubro.

Já Luiz Inácio Lula da Silva, que afirma não querer fazer da data religiosa um palanque eleitoral, segue no Rio de Janeiro para tentar melhorar seus números no estado, onde, no primeiro turno, ficou fez pontos percentuais atrás do adversário nos votos válidos. Depois de um evento em Belford Roxo nesta terça com forte participação do público evangélico, o petista fará uma caminhada no Complexo do Alemão, na zona norte da capital fluminense. À tarde, viaja para Salvador para uma nova caminhada sem destacar compromissos religiosos.

Em São Paulo, os candidatos ao governo do estado adotam estratégias semelhantes às usadas pelos presidenciáveis. Tarcísio de Freitas estará em Aparecida junto com Jair Bolsonaro. O petista Fernando Haddad vai a uma missa no bairro de Itaquera, na zona leste da capital paulista.

Continua após a publicidade