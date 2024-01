Bolsonaro faz parceria com marca e dá nome a linha de calçados

O nome do ex-presidente Jair Bolsonaro virou uma linha calçados e de botas de couro fabricadas por uma empresa que pertence a apoiadores do ex-presidente. Na página da loja na internet, os donos da “Botinas Bolsonaro” se apresentam como parceiros do ex-capitão, que teria emprestado sua assinatura para estampar os produtos vendidos online.

“Essa dedicação aos produtos de excelência chamou a atenção do então presidente Jair Bolsonaro. Ao ter acesso aos produtos da empresa, ele passou a apreciar e confiar na qualidade deles”, diz o texto no site. Contam que graças a isso, o ex-presidente honrou a marca com a assinatura dele. “Com o tempo, uma relação de admiração mútua floresceu, e a parceria com o presidente Bolsonaro se tornou uma conquista especial”, destaca.

A dona da marca “Botinas Bolsonaro” é a empresa RVMHS Comércio e Distribuição, conhecida também como Kanastra. A companhia, sediada no município de Nova Serrana (MG), foi fundada em abril de 2023 e tem três sócios: Lorena Montalvão Batista, Ricardo Vidal de Oliveira e Marcel Henrique Stefens.

Quem são os donos da loja

Lorena é ex-funcionária da prefeitura de Anápolis. Até o começo do ano passado, atuava como gerente da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT). Ela também é sócia de uma loja que comercializa objetos de arte. Oliveira mora em Nova Serrana, onde integrou o Conselho de Segurança Pública da cidade mineira. Stefens, por sua vez, é empresário do interior de São Paulo.

Nas redes sociais, a marca publicou fotos de Bolsonaro recebendo as botas feitas em sua homenagem, além de um vídeo em que Renato Bolsonaro, irmão do ex-presidente, também é presenteado. “Essa é uma bota é campeã. É dos patriotas. Vou sair correndo com ela. Vou para a festa agora”, afirmou Renato na gravação.

De botas a Crocs

As botas são vendidas nas cores marrom e preta e em modelos tanto masculinos, quanto femininos. Alguns modelos chegam a custar quase R$ 330. A loja virtual vende outros tipos de calçados com a assinatura de Bolsonaro, como o chinelo Crocs (R$ 100), sandálias (R$ 100) e tênis Bolsonaro – Patriota Style (R$ 190).