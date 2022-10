Bolsonaro e Lula estão empatados no maior colégio eleitoral do país

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão empatados tecnicamente no estado de São Paulo, segundo levantamento feito entre os dias 24 e 25 de outubro pelo Ipec (ex-Ibope) e divulgado nesta terça-feira, 25.

De acordo com a pesquisa, Bolsonaro tem 47% das intenções de voto totais contra 44% de Lula. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Outros 6% disseram que irão votar em branco ou nulo e 3% declararam que não sabem ou não responderam.

Na comparação com o levantamento anterior do mesmo instituto, a vantagem de Bolsonaro oscilou positivamente: o placar era de 45% a 44% na pesquisa divulgada em 11 de outubro, o que também configurava empate técnico.

Se for levado em consideração apenas os votos válidos (excluídos os brancos e nulos), Bolsonaro tem 52% contra 48% de Lula no levantamento divulgado hoje. O placar era 51% a 47% na pesquisa de 11 de outubro. Nos dois momentos, também há empate técnico.

O Estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, com 34,7 milhões de eleitores ou 22,1% do total do país.

Primeiro turno

O Ipec errou a sua projeção divulgada no sábado, 1º, véspera do primeiro turno, quando apontou que Lula tinha 48% dos votos válidos contra 39% de Bolsonaro – o resultado nas urnas, no entanto, foi de 40,7% para presidente e 40,9% para o ex-presidente.

A pesquisa divulgada hoje ouviu 2.000 eleitores em 84 municípios do estado por meio de entrevistas presenciais e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-06977/2022.

